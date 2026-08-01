50 bin kişi Avrupa yolunda denizi aştı: Dalga dalga bize yabancı olmayan topraklara geldi

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Bölgede yaşanan göç hareketinin arkasında büyük ekonomik ve demografik farklar bulunuyor.

Bir tarafta kişi başına milli gelirin yaklaşık 42 bin dolar, ortalama ücretin 2 bin euro olduğu; diğer tarafta kişi başına milli gelirin yaklaşık 5 bin dolar, ortalama ücretin ise 400-800 dolar seviyesinde bulunduğu aktarılıyor.

Demografik tablo da farklı. Bir tarafta yaşlı nüfus yüzde 21'i aşarken diğer tarafta yaklaşık yüzde 8 seviyesinde. Doğurganlık oranları ise sırasıyla yaklaşık 1,1 ve 2,3.