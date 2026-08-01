Son Dakika | Mersin'de 11 yaşındaki çocuğu acımasızca döven cani tutuklandı

Mersin’de bir markette 11 yaşındaki çocuğu yumruklayarak yere fırlatan Mehmet Erke, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken Erke'nin ifadesi de ortaya çıktı.

PİŞKİN SAVUNMA

Erke, "Ben bahsi geçen çocuğa sadece 1-2 sille vurdum, videolardaki şahıs benim, ben vurdukça o yere düştü, öldürme amacım yoktu. Çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım, bana güldüklerini düşündüm" dedi.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir markete sığınan 11 yaşındaki çocuğu acımasızca döven Mehmet Erke tutuklandı.

Olay, 31 Temmuz’da Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Erke’nin kovaladığı çocuklar markete girerek kaçmaya çalıştı. Erke, yakaladığı çocuklardan M.A.D.’yi marketin rafları arasında sıkıştırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Erke’nin çocuğun başına ve vücuduna defalarca vurduğu görüldü. Erke, daha sonra çocuğu kaldırarak sert biçimde yere fırlattı. Marketten kaçmaya çalışan diğer çocuklar ise saldırıdan kurtuldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Mehmet Erke olduğunu belirledi. Erke, olayın yaşandığı gün Barış Mahallesi’ndeki ara sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı.

“KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS”TEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin Adliyesine sevk edilen Mehmet Erke, savcılık tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği, Erke’nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Saldırıda yaralanan 11 yaşındaki M.A.D.’nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisindeki tedavisi devam ediyor.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çocuğun ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göktaş, uzman ekiplerin aileye yönelik psikososyal destek sürecini başlattığını açıkladı. Bakanlığın davaya müdahil olacağını belirten Göktaş, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.