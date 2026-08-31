AKP’de Erdoğan için iki seçim tarihi masada

AKP’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açacak seçim takvimi için iki tarih öne çıkıyor. Nuray Babacan’ın köşe yazısına göre parti içinde bir grup, 2028’de yapılması gereken seçimlerin birkaç ay öne çekilmesini savunurken, bazı AKP’liler seçimlerin Kasım 2027’de yapılabileceğini değerlendiriyor. Seçim tarihine ilişkin kararın ise ekonomik gelişmeler ve TBMM’de görüşülecek 2027 bütçesindeki düzenlemelerden anlaşılabileceği belirtiliyor.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMIŞTI

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, planının, seçimlerin birkaç ay öne alınmasının teknik bir düzenleme kapsamında olabileceğini söylemişti.

BU SENE SONU TARİHİ BELLİ OLACAK

Aktarılan kulis bilgilerine göre seçimlerin 2027 yılının sonunda olup olmayacağı bu sene sonu yapılacak olan bütçe yasasından anlaşılacak. AKP'de bu tezi savunanlar şu şekilde görüş veriyor:

2027 yılı bütçe yasasına konulacak büyüklükler, aynı yıl içerisinde seçime gidilip gidilmeyeceğinin habercisi olacak. O yılın ilk yarısında ücretlerin iyileştirilmesi ve dar gelirlilere yönelik adımların atılması beklenmez.

Haziran ayından sonra bunun ilk sinyalleri Temmuz’da görülür. Emekli, dar gelirli, kamu çalışanların maaşlarında her zamankinden farklı iyileştirmeler yapılırsa, bu, kasım 2027’de seçim olacağı anlamına gelir.

Hatta, reel sektöre kredi kolaylığı gibi sanayici ve iş dünyasını ilgilendiren bazı önemli kararlar da alınabilir. Daha önce esnaf ve küçük işletme sahiplerine yapılana benzer adımlar atılabilir.

Eğer, seçim Mart-Nisan 2028 olacaksa, 2027’nin sonuna kadar maaş ve ücretlerde bir iyileştirme olmaz. Çünkü verilen paranın ömrü üç ay. Seçime yakın verilmeli ki; seçmen yapılanı unutmasın. Nisan 2028’de seçimi savunanlar var ama sıkıntılarını da görmek gerekir.

Kıştan çıkmış, hasat parasını harcamış seçmenle, seçime gitmek zor olur. Sonbahar, seçim açısından ilkbahardan daha uygun mevsimdir.

Yaz ayları boyunca, ekonomide en azından olumsuz bir gelişme yaşanmadı. Enflasyonun stabil kalması bile önemli. Ancak yüzde 30 civarında seyrinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sebze ve meyve bolluğu var. Bütün bunlar seçim tarihiyle ilgili belirleyici unsur olabilir…