Erdoğan'ın yeniden adaylık formülünü AKP Teşkilat Başkanı açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için seçim tarihinde teknik bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. Büyükgümüş, erken seçimin ise partinin gündeminde olmadığını savundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında erken seçim tartışmalarını değerlendirdi.

"TEKNİK TARİH DÜZENLEMESİ YAPILABİLİR"

Partinin çalışmalarını seçim takviminden bağımsız sürdürdüğünü belirten Büyükgümüş, Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Seçimin var olması ya da olmaması bizim açımızdan bir farklılık oluşturmuyor. Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var"

AKP EYLÜLDE SAHAYA İNİYORMUŞ

Büyükgümüş, “Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye” sloganıyla düzenlenecek AKP buluşmalarını eylül boyunca devam edeceğini açıkladı.

Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin program kapsamında vatandaşlarla buluşacağını belirten Büyükgümüş, esnafın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin dinleneceğini söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin de ziyaret edileceğini ifade etti.

Toplantılarda İmralı Süreci'ni ekonomik program ve yasal düzenlemelerin ele alınacağını aktaran Büyükgümüş, sahadan toplanan görüşlerin Erdoğan’a sunulacağını kaydetti.