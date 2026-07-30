Eski AKP'li vekil erken seçimin işaretini açık açık verdi! "Her türlü sürprize hazırlıklı olun"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim işareti verip siyasette hareketli bir döneme girildiğini belirtti.

“Ufukta sandık gözüktü. Siyaset ısınıyor” diyen Tayyar, mutlak butlan kararının ardından İmralı Süreci için hazırlanacak yasanın da siyasi tansiyonu yükselteceğini savundu.

Tayyar, önümüzdeki dönemde yeni siyasi işbirliklerinin ve ittifakların gündeme geleceğini belirtti. Tayyar, Cumhur İttifakı’nı işaret etti.

"DEM PARTİ, CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILABİLİR" İDDİASI

İmralı Süreci'nin nasıl ilerleyeceğinin yeni ittifaklarda belirleyici olacağını kaydeden Tayyar, DEM Parti’nin Cumhur İttifakı ile yakınlaşabileceğini öne sürdü.

Tayyar, "Çözüm sürecinin seyrine bağlı olarak DEM, bu ittifakın içinde veya yanında yer alabilir. Bu sonbaharda kurultaya giderek seçim öncesi kadroları yenileyebilir." ifadelerini kullandı.

Tayyar ardından sözü YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e ve CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi.

Tayyar’a göre Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki ayrışma, butlanı Cumhur İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayıyla işbirliği yapmaya yöneltebilir:

"Özel/Kılıçdaroğlu kavgası da bir ihtimal CHP’yi cumhur ittifakının ortak adayında işbirliğine yanaştırabilir."

Seçim takvimi yaklaştıkça Meclis aritmetiğinin "baş döndürücü" şekilde değişebileceğini öne süren Tayyar, partiler arasında yeni milletvekili transferleri yaşanacağını savundu.

"HER TÜRLÜ SÜRPRİZE HAZIRLIKLI OLUN"

“Yeni transferler kapıda” diyen Tayyar, paylaşımını şunları ifade etti:

"Tabi siyaset bu, sürprizlere de açık olmak gerekir. Meclis aritmetiği ise seçim takvimi yaklaştıkça baş döndürücü biçimde değişikliğe uğrayacak gibi. Yeni transferler kapıda. Kişisel kanaatim; önümüzdeki süreçte her türlü sürprize hazırlıklı olun, siyasi tarihin en çalkantılı dönemine giriyoruz.