AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 19 kişi hakkında tutuklama talebi

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklamaya, 1 kişi ev hapsi olmak üzere 6 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de yer aldığı 24 şüphelinin savcılık işlemleri bitti.

Cumhuriyet Savcısı, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent dahil 19 kişiyi tutuklama, 1 kişiyi ev hapsi olmak üzere 4 kişiyi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

İşte savcılığın sevk listesi:

Haluk Levent, Ece Güner, Zafer Yay, Yeliz Kaya, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Sevda Kurt Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak hakkında tutuklama talep edildi.

Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu Yasin Meydaneri hakkında sadece adli kontrol istenirken Esin Günay ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.