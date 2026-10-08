Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Adliyede "yüksek yargıyı tanıyorum" diye pazarlık yaparken tutuklandı! Binali Yıldırım ile fotoğrafı çıktı

Adliyede "yüksek yargıyı tanıyorum" diye pazarlık yaparken tutuklandı! Binali Yıldırım ile fotoğrafı çıktı

İstanbul'da adliyeye takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı olduğunu öne sürdüğü ve dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla pazarlık yaptığı iddia edilen Sadık Kükrer tutuklandı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Adliyede "yüksek yargıyı tanıyorum" diye pazarlık yaparken tutuklandı! Binali Yıldırım ile fotoğrafı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, adliyede dikkat çekici yöntemle hareket ettiği öne sürülen Sadık Kükrer hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Kükrer'in, adliyeye takım elbiseyle geldiği, yüksek yargı mensuplarını tanıdığı izlenimi oluşturduğu ve dava dosyalarında taraf olan kişiler ile onların yakınlarıyla adliye içerisinde görüştüğü belirlendi.

Şüphelinin bu görüşmeler sırasında adli dosyalar üzerinden pazarlık yaptığı iddiaları da soruşturma dosyasına yansıdı.

KARTVİZİTİNDEKİ UNVAN DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında incelenen belgeler arasında Kükrer'e ait bir kartvizit de yer aldı.

Kartvizitte şüphelinin kendisini "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" unvanıyla tanıttığı görüldü.

Dava tarafları ve yakınlarıyla görüştüğü öne sürüldü

Soruşturma kapsamında Kükrer'in, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu yönünde izlenim oluşturarak adli dosyaların tarafları ve yakınlarıyla temas kurduğu öğrenildi.

Son Dakika | İBB davasında firari Murat Gülibrahimoğlu için iade talebiSon Dakika | İBB davasında firari Murat Gülibrahimoğlu için iade talebi

FOTOĞRAFI ÇIKTI

Kükrer'in sosyal medya hesabından ise AKP'li Binali Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafları paylaştığı görüldü.

Adliyede "yüksek yargıyı tanıyorum" diye pazarlık yaparken tutuklandı! Binali Yıldırım ile fotoğrafı çıktı - Resim : 2

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kükrer, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Kükrer, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adliye Binali Yıldırım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro