Adliyede "yüksek yargıyı tanıyorum" diye pazarlık yaparken tutuklandı! Binali Yıldırım ile fotoğrafı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, adliyede dikkat çekici yöntemle hareket ettiği öne sürülen Sadık Kükrer hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Kükrer'in, adliyeye takım elbiseyle geldiği, yüksek yargı mensuplarını tanıdığı izlenimi oluşturduğu ve dava dosyalarında taraf olan kişiler ile onların yakınlarıyla adliye içerisinde görüştüğü belirlendi.

Şüphelinin bu görüşmeler sırasında adli dosyalar üzerinden pazarlık yaptığı iddiaları da soruşturma dosyasına yansıdı.

KARTVİZİTİNDEKİ UNVAN DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında incelenen belgeler arasında Kükrer'e ait bir kartvizit de yer aldı.

Kartvizitte şüphelinin kendisini "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" unvanıyla tanıttığı görüldü.

Dava tarafları ve yakınlarıyla görüştüğü öne sürüldü

Soruşturma kapsamında Kükrer'in, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu yönünde izlenim oluşturarak adli dosyaların tarafları ve yakınlarıyla temas kurduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFI ÇIKTI

Kükrer'in sosyal medya hesabından ise AKP'li Binali Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafları paylaştığı görüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kükrer, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Kükrer, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.