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Halk TV Türkiye Adana'da sıcaktan bunalıp kanala giren oğlunu kemerle dövdü

Adana'da sıcaktan bunalıp kanala giren oğlunu kemerle dövdü

Adana'da bir baba, oğlunun sulama kanalına girmesine sinirlenerek çocuğu kemerle dövdü.

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Adana'da sıcaktan bunalıp kanala giren oğlunu kemerle dövdü

Adana'da yapılan uyarılara rağmen serinlemek amacıyla sulama kanalına giren çocuk, babası tarafından kemerle dövüldü.

O anlar çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ADANA'DA SERİNLEMEK İÇİN KANALA GİRDİLER

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da sıcağın en yoğun olduğu saatlerde bir grup çocuk, yapılan uyarılara aldırış etmeden sulama kanalına girerek yüzmeye başladı.

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki kanala giren çocuklardan birinin babası oğluna tepki gösterdi.

Babasının sert tepkisi üzerine çocuk kanaldan çıktı.

Adana'da sıcaktan bunalıp kanala giren oğlunu kemerle dövdü - Resim : 1

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ÇOCUĞUNU KEMERLE DÖVEN BABAYI ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Oğluna kızan baba, çocuğunu yere yatırarak kemerle dövdü.

Çaresiz kalan çocuk feryat ederken öfkeli babayı çevredekiler sakinleştirdi.

Baba ile oğul arasında yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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