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Büyükçekmece'de denize giren çocuk boğuldu

Halk plajında ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu Ahmed Husari bir süre sonra çırpınmaya başladı. Husari, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Büyükçekmece'de denize giren çocuk boğuldu
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Büyükçekmece'de halk plajında ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu Ahmed Husari (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ailesi tarafından sudan çıkarılan Husari, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu Ahmed Husari, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bunu gören aile, Husari'yi sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Husari sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Husari, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. ( DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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