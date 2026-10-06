Adana ovasını tehdit eden faylar niçin kırılıyor? Prof. Dr. Osman Bektaş haritayla açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pazar günü Adana'da 4,8 ve 4,9 büyüklüklerinde, Osmaniye'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede bu depremlerin ardından ilerleyen saatlerde artçı sarsıntılar da yaşandı.

ADANA OVASINI TEHDİT EDEN FAYLAR NİÇİN KIRILIYOR?

Prof. Dr. Osman Bektaş, "Adana ovasını tehdit eden faylar niçin kırılıyor?" başlığında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bektaş yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kandillinin odak mekanizması çözümleri önemli bir ipucu veriyor.

Adana Ovası; batıda Savrun–Saimbeyli Fay Zonu, kuzeyde Çardak Fayı, doğuda Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile çevrelenen Maraş bloğu deformasyon alanıdır.

"KIRILAN BİR FAY ZONUDUR"

2023 depremlerinden sonra bu sınırlar boyunca gelişen fay hareketleri bloğun doğuya ve güneye doğru, saat yönünde dönerek deformasyona uğradığını düşündürüyor.

Sonuç: Savrun–Saimbeyli kuşağı M7 deprem üretecek bir faydan çok, M5-6+ depremleriyle parça parça kırılan fay zonudur.

Maraş bloğunun dönüşü Adana depremlerinin nedeni olabilir.