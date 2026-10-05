60 yaşındaki Kara çifti evlerinde katledildi! Tartıştıkları komşu gözaltında

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan 60 yaşındaki Vural Kara ile eşi Asiye Kara’dan bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Çiftin telefonlara yanıt vermemesi ve kapının açılmaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Kara çiftini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde iki eşin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerde, çiftin hem kesici bir aletle yaralandığı hem de başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

ŞÜPHELER TARTIŞTIKLARI KOMŞUNUN ÜZERİNDE

Evin içinde ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, çiftin yakınlarının ifadelerine başvurdu. Aile yakınları, Vural ve Asiye Kara çiftinin kısa bir süre önce komşularıyla bir tartışma yaşadığını dile getirdi. Günlük hayattaki basit bir anlaşmazlığın ölümcül bir husumete dönüşmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, ismi açıklanmayan komşuyu cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Vural ve Asiye Kara'nın cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti ve detaylı otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.