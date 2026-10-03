Üykü çiftinin katili yalnız değilmiş! Bir kişi gözaltına alındı

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cansız bedenleri bulunan Ağa Üykü ve Nimet Üykü çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir şüpheli gözaltına alındı.

ÇİFTİN SİLAHLA VURULDUĞU BELİRLENDİ

Karakoçan’a bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında, 8 Eylül gecesi 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından evde 79 yaşındaki Ağa Üykü ile 72 yaşındaki Nimet Üykü’nün cansız bedenleri bulundu. Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopside çiftin göğüs bölgelerinde mermi izleri tespit edildi.

Soruşturmada, çiftin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirildi. Nimet Üykü’ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de kayıp olduğu belirlendi.

İLK ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İncelemelerde, H.Ç.’nin evden aldığı öne sürülen altınlarla İstanbul’a kaçtığı ve bunları kuyumcuda satmaya çalıştığı tespit edildi.

Havalimanındaki X-Ray görüntülerinden belirlenen H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç., işlemlerinin ardından ‘Kasten öldürme’ ve ‘Yağma’ suçlarından tutuklandı.

CİNAYETTE İKİNCİ ŞÜPHE

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara’nın talimatıyla oluşturulan özel ekip, H.Ç.’nin cinayeti tek başına işlemediği ve olay sırasında yanında bir kadının bulunduğu iddiasını araştırdı.

Çalışma kapsamında Koçyiğitler köyünde ikamet eden, ancak bir süredir Diyarbakır’da eniştesinin yanında kaldığı belirlenen Ç.G. adlı kadın jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ç.G.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)