4 suçtan 31 yıl cezası çıktı! Komşusuna "Ufak bir cezam var eve bak" dedi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonda, hakkında 4 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl yakalanarak gözaltına alındı.

"İBRAHİM ABİ UFAK BİR CEZAM VAR DA EVE GÖZ KULAK OL"

Kelepçelenerek emniyete götürülen Murat Anıl, bu sırada kendisini izleyen komşusuna seslendi. Hakkındaki 31 yıllık hapis cezasını "ufak bir ceza" olarak nitelendiren Anıl, komşusuna tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?"

ADLİYENİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Anıl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kesinleşmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. (DHA)