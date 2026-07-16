Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 4 suçtan 31 yıl cezası çıktı! Komşusuna "Ufak bir cezam var eve bak" dedi

4 suçtan 31 yıl cezası çıktı! Komşusuna "Ufak bir cezam var eve bak" dedi

Antalya'da 4 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, yakalandığı an kendisini izleyen komşusuna "Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonda, hakkında 4 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl yakalanarak gözaltına alındı.

4 suçtan 31 yıl cezası çıktı! Komşusuna "Ufak bir cezam var eve bak" dedi - Resim : 1

"İBRAHİM ABİ UFAK BİR CEZAM VAR DA EVE GÖZ KULAK OL"

Kelepçelenerek emniyete götürülen Murat Anıl, bu sırada kendisini izleyen komşusuna seslendi. Hakkındaki 31 yıllık hapis cezasını "ufak bir ceza" olarak nitelendiren Anıl, komşusuna tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?"

4 suçtan 31 yıl cezası çıktı! Komşusuna "Ufak bir cezam var eve bak" dedi - Resim : 2

33 yıl hapisle aranan firari yakalandı! Kolundaki dövme ele verdi33 yıl hapisle aranan firari yakalandı! Kolundaki dövme ele verdi

ADLİYENİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Anıl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kesinleşmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Hapis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro