33 yıl hapisle aranan firari yakalandı! Kolundaki dövme ele verdi

Adana’da polis ekiplerinin şüphe üzerine sokakta durdurduğu İlker Cöddü, ilk olarak İlhan G. adına düzenlenmiş kimliği gösterdi. Ancak kolunda bulunan “İlker” yazılı dövmeden kuşkulanan ekipler, gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Cöddü’nün 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde şahsın İlhan G. adına düzenlenmiş kimlik ibraz ettiği, ancak kolundaki “İlker” yazılı dövmenin dikkat çekmesi üzerine ekipler durumdan şüphelendi.

Şüpheli, kimlik tespiti için parmak izi ve yüz tanıma işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemede, şüphelinin 34 ayrı “dolandırıcılık” suçundan toplam 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlker Cöddü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cöddü, önce adliyeye sevk edildi, ardından cezaevine gönderildi. (DHA)