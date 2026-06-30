Polisten film gibi operasyon: Bursa'dan Artvin'e 1300 kilometrelik takip

Bursa'da karıştığı çok sayıda hırsızlık olayının ardından yargılandığı mahkemece suçlu bulunan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı çıkarılan Ö.T., emniyet güçlerinin takibi sonucunda yakayı ele verdi. Firari şahsın izini adım adım süren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini kaybettirmek amacıyla kilometrelerce öteye, Artvin'e kaçtığını tespit etti. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Ö.T.'nin Hopa ilçesindeki ormanlık alanda tamamen dış dünyayla bağlantısını kopararak kendisine ağaçlardan bir ahşap kulübe inşa ettiği ve burada gizli bir yaşam kurduğu ortaya çıkarıldı.

"BENİ BURADA NASIL BULDUNUZ?"

Şüphelinin yerinin kesin olarak belirlenmesinin ardından harekete geçen emniyet ekipleri, tam 1300 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Hopa'daki ormanlık operasyon düzenledi. Ormanın derinliklerinde yer alan ahşap kulübesinde Bursa polisini aniden karşısında gören ve neye uğradığını şaşıran firari Ö.T., şok içerisinde ekiplere "Beni burada nasıl buldunuz?" sorusunu yöneltti. Olay yerinde gözaltına alınan şahıs, gerekli resmi işlemlerin tamamlanması amacıyla Bursa'ya getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezasını çekmek üzere Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (DHA)