Batman'da çocukların kavgası büyüdü, aileler silaha sarıldı: 4'ü ağır 6 yaralı var

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Uzunçayır köyü Üzümlü Mezrası'nda akşam saatlerinde yaşanan olayda akraba olan çocuklar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya aile büyüklerinin de müdahil olmasıyla gerilim tırmandı ve taraflar silahlara sarıldı. Silahların da kullanıldığı kavgada köy adeta savaş alanına dönerken, Orhan E. (47), Abdurrahman E. (60), Erkan E. (24), Erman E. (27), Mehmet E. (63) ve Amine E. (20) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine köye jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralanan biri kadın altı kişi, ambulanslarla hızla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahman, Amine, Erman ve Erkan E.’nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. (DHA)