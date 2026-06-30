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Halk TV Türkiye Bursa'da borç kavgası kanlı bitti: Parasını istedi, canından oluyordu

Bursa'da borç kavgası kanlı bitti: Parasını istedi, canından oluyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 33 yaşındaki Melih Y., daha önce borç verdiği 4 bin lirayı geri istediği arkadaşı Burak D. tarafından apartman girişinde karnından bıçaklandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre 33 yaşındaki Melih Y., 35 yaşındaki arkadaşı Burak D.'ye bir süre önce 4 bin lira borç verdi. Parasını geri almak isteyen Melih Y., arkadaşından borcunun ödenmesini talep etti. Bunun üzerine Burak D., borcunu vereceğini söyleyerek arkadaşını cadde üzerinde bulunan bir apartmana çağırdı.

Bursa'da borç kavgası kanlı bitti: Parasını istedi, canından oluyordu - Resim : 1

SÖZLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Saat 18.30 sıralarında apartman girişinde bir araya gelen ikili arasında borç meselesi yüzünden başlayan konuşma, kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle birlikte Burak D., yanında getirdiği bıçağı çekerek arkadaşı Melih Y.'yi karnından yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Melih Y.'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından genci hızla ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının teedfavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın hemen ardından kayıplara karışan şüpheli Burak D.'nin yakalanması için soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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