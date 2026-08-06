34 yıl sonra ikizlerine kavuşan çiftin kahreden hikayesi ortaya çıktı! Böyle vicdansızlık olur mu?

Adıyamanlı 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti, evliliklerinin ilk gününden itibaren çocuk sahibi olmanın hayalini kurdu. Ancak Zeynep Doğan'ın yaşadığı iki hamilelik de bebeklerin anne karnında kaybetti. Aile, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde yıllarca tedavi gördü.

EVLERİNİ SATIP İKİZLERİNE KAVUŞTULAR

Evlat sahibi olabilmek uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan evlerini bile gözlerini kırpmadan satan Doğan çifti, tam 34 yıl süren bekleyişin ardından muratlarına erdi. 8 yıl önce tüp bebek tedavisiyle ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan aile, kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül isimlerini verdi.

EMEKLİ MAAŞI YILLARCA KOMŞUSU TARAFINDAN ÇEKİLDİ

Çiftin hikayesini ortaya çıkaran Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Bulut'un paylaşımına göre, Abuzer Doğan, eşi Zeynep Doğan'ın da emekli olabilmesi için yıllarca sigorta primi ödedi. Bu sayede emekli olan eşi için bankadan bir kart gönderildi. Ancak bu kartı çiftin haberi olmadan teslim alan kötü niyetli bir komşu, yıllar boyunca Zeynep Doğan'ın emekli maaşını gizlice çekti. Sadece 16 bin lirayla geçinmeye çalışan aile, dolandırıldıklarını ancak gelir tespiti yapıldığı sırada öğrenebildi.

ÇOCUKLARI İÇİN SESSİZ KALDILAR

Uğradıkları bu büyük haksızlık karşısında çaresiz kalan çift, yıllar sonra kavuştukları ve gözünden sakındıkları ikiz kızlarına zarar gelmesinden korktukları için dolandırıcı komşularından şikayetçi dahi olamadı. Yaşanan tüm bu talihsizliklere rağmen baba olmanın hayatını tamamen değiştirdiğini belirten Abuzer Doğan, çocuklarıyla zaman geçirmenin en büyük mutluluğu olduğunu, anne Zeynep Doğan ise annelik duygusunun tarifsiz olduğunu ve evlatları sayesinde zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadığını dile getirdi.