Enkazın altında doğdu! Mucize bebek gözünü yıkıma açtı

Venezuela’da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler, ülkeyi derin bir yıkıma sürüklerken, enkaz alanlarından gelen en dikkat çekici haberlerden biri bir doğum oldu. Yıkılmış bir binanın enkazı arasında bir kadının doğum yaptığı, hem kurtarma ekipleri hem de bölge halkı tarafından şaşkınlık ve umutla karşılandı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerin ardından sahaya inen arama kurtarma ekipleri, uluslararası destekle çalışmalarını hızlandırırken, birçok bölgede ulaşımın kesilmesi ve altyapının zarar görmesi müdahaleyi zorlaştırdı. Yaralıların taşındığı geçici sağlık noktalarında kapasite sınırlarının aşıldığı bildirildi.

Ülkede geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, yaşanan sarsıntılar sonrası olağanüstü hal ilan ederken, kurtarma ekipleri ve gönüllüler gece gündüz enkaz başında çalışmayı sürdürüyor.

VATANDAŞLAR EVLERİNE GİREMİYOR

Bazı bölgelerde vatandaşların kendi imkânlarıyla enkaz altındaki yakınlarını çıkarmaya çalıştığı, özellikle kırsal alanlarda profesyonel ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Ülkenin genelinde hissedilen korku nedeniyle birçok kişi evlerine girmeyi reddederken, açık alanlarda kurulan geçici yaşam bölgeleri hızla doldu. Hastanelerde ise yeni sarsıntı ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltmaların yapıldığı aktarıldı.

Depremlerin, Venezuela tarihinde son yüzyılda kaydedilen en güçlü sarsıntılar arasında yer aldığı belirtilirken, artçıların sürdüğü ve enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıldığı ifade edildi.

HALK KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Bazı bölgelerden gelen görüntülerde, yaralı çocukların enkazdan çıkarıldığı, ailelerin ise kendi imkânlarıyla kurtarma çalışmalarına destek verdiği görüldü. Hayatını kaybedenlere ait cenazelerin geçici alanlarda toplandığı, defin işlemleri için lojistik desteğin artırıldığı ifade edildi.

Yetkililer, can kaybının ve yaralı sayısının netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, ülke genelinde durumun hâlâ kritik olduğu vurgulandı.