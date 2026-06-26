Venezuela'da polisler deprem sonrası yağma yaptı! Utandıran görüntüler

Venezuela, tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle sarsıldı. Çarşamba gecesi yalnızca 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem, ülkenin kuzey kesimlerinde büyük yıkıma neden oldu. Uzmanların "deprem çifti (doublet)" olarak tanımladığı nadir sarsıntılar, son yüzyılda ülkede kaydedilen en güçlü depremler arasında yer alıyor.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado'nın devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamaya göre, can kaybı en az 235'e yükselirken, yaralı sayısı 4 bin 300'ü aştı. Enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Depremden en ağır darbeyi alan bölgelerin başında La Guaira geliyor. Çok sayıda hastane ağır hasar gördüğü için sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Elektrik kesintileri, temiz su sıkıntısı ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle doktorlar yaralılara son derece zor koşullarda müdahale etmeye çalışıyor.

Acil servislerin dolup taştığı bölgede ameliyathanelerin bir kısmı kullanılamaz hale gelirken, sağlık ekipleri okul bahçeleri ve geçici çadırlarda tedavi hizmeti vermeye başladı. Arama kurtarma ekipleri ise ağır iş makinelerinin yetersizliği nedeniyle enkazlarda zamanla yarışıyor.

BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI

Yüzlerce bina tamamen çökerken, on binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Başkent Caracas'ta da elektrik ve iletişim altyapısında ciddi hasar oluştu. Havalimanı ve bazı ulaşım hatlarında aksaklıklar yaşanırken, okullar geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. Çok sayıda ülkeden arama kurtarma ve insani yardım ekipleri Venezuela'ya ulaşmaya başladı.

FELAKETİN ORTASINDA YAĞMA SKANDALI

Ancak ülkeyi sarsan tek gelişme deprem olmadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, güvenliği sağlamakla görevli olduğu öne sürülen iki polis memurunun, yıkılan binalardan aldıkları altın, gümüş ve diğer değerli eşyaları motosikletle taşıdığı görüldü. Görüntüler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alınırken kısa sürede büyük tepki topladı.

Felaket nedeniyle yakınlarını arayan, enkaz başında umutla bekleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerinin yağmaya karıştığı iddiaları karşısında büyük öfke yaşadı. Olayın ardından polisler hakkında resmi soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin henüz yetkililerden açıklama yapılmadı.

ULUSLARARASI YARDIM SEFERBERLİĞİ

Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda ülke Venezuela'ya yardım teklifinde bulundu. ABD, insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı yaptırım kısıtlamalarına geçici muafiyet getirirken, çeşitli ülkeler arama kurtarma ekipleri ile sağlık personeli göndermeye başladı. Yetkililer ise önceliğin enkaz altında kalanlara ulaşmak ve çöken sağlık sistemini yeniden işler hale getirmek olduğunu belirtti.