25 metre derinlikte karşısına çıktı: Mücadele 1 saat sürdü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sörf eğitmenliği yapan Volkan Günel ile Burak Aydın, 8 Temmuz'da zıpkınla tüpsüz dalış yapıp balık avlamak amacıyla botla denize açıldı.

Günel, yaklaşık 25 metre derinliğe daldığı sırada, büyük bir mavi yüzgeçli orkinosun kendisine doğru yaklaştığını fark etti.

MÜCADELE 1 SAAT SÜRDÜ

Zıpkınla orkinosu avlayan Günel, yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından arkadaşı Burak Aydın'ın da yardımıyla 1 metre 82 santimetre boyundaki ve 65 kilogram ağırlığındaki balığı lastik bota almayı başardı.

"ORKİNOS BİZİ DERİN SULARA DOĞRU SÜRÜKLEDİ"

Hayalini kurduğu balığı avlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Volkan Günel, o anları şu sözlerle anlattı:

“Orkinos yakalamak her zaman en büyük hayalimdi. Suyun altında tamamen hareketsiz kalıp beklediğim sırada, orkinosun ilk defa merakla bana doğru yaklaştığını gördüm. 105'lik tek kelebek şişe sahip zıpkınımla bu kez çok iyi bir atış yaptım. Yaklaşık 50-55 dakika süren bir mücadelenin ardından, arkadaşım Burak'ın da desteğiyle balığı yakaladık. Orkinos bizi derin sulara doğru sürükledi. O an tek düşüncem ipin kopmaması ve balığın kaçmamasıydı. Balık tamamen nasip işi, sonunda onu tekneye almayı başardık.” (DHA)