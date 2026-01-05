243 kiloluk mavi yüzgeçli orkinosa verdiği para dünya rekoru oldu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Toyosu balık pazarında düzenlenen geleneksel yılın ilk açık artırması, bir rekora sahne oldu.

Pazartesi sabahı gerçekleştirilen müzayedede, 243 kilogram ağırlığındaki dev bir mavi yüzgeçli orkinos, 510,3 milyon yen yani yaklaşık 3,2 milyon dolar bedelle satılarak rekor kırdı.

"ORKİNOS KRALI" KENDİ REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Rekor teklif, ülke çapında şubeleri bulunan popüler suşi zinciri Sushi Zanmai'nin işletmecisi Kiyoshi Kimura tarafından verildi. Kamuoyunda "Orkinos Kralı" lakabıyla tanınan Kimura, bu devasa tutarı ödeyerek müzayedeyi kazanan isim oldu.

Satışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kimura, ortaya çıkan rakamın kendisini de şaşırttığını ifade ederek, "Biraz daha ucuza alabileceğimizi düşünmüştüm ama fiyat beklentimin çok üzerine çıktı" dedi.

Dev orkinosu 12 kişi zor zapt etti

YILLARDIR SÜREN GELENEKSEL REKABET

Kimura, Tokyo balık pazarındaki yeni yıl müzayedelerinde verdiği yüksek tekliflerle tanınıyor. Daha önce 2012, 2013 ve 2019 yıllarında da rekor fiyatlarla orkinos satın alan Kimura, 510,3 milyon yenlik bu son hamlesiyle kendi rekorunu ve dünya çapındaki en yüksek orkinos satış değerini bir kez daha tazeledi.

SERVET DEĞERİNDEKİ BALIK MÜŞTERİLERE SUNULDU

Milyon dolarlık orkinos, açık artırmanın hemen ardından parçalara ayrılmak üzere Kimura’nın suşi restoranlarına sevk edildi. Servet değerindeki balık, yılın ilk yemeği olarak restoranlardaki müşterilere servis edilmeye başlandı.