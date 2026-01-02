Düzce’nin Akçakoca ilçesi açıklarında, 31 Aralık gecesi, devasa bir orkinos yakalandı. 12 kişilik ekip tarafından güçlükle tekneye alınan orkinosun 353 kilo ağırlığında ve 2 metre 50 santimetre boyunda olduğu belirtildi.

Satışının yapılması için Samsun’a getirilen dev orkinos, Atakum’daki balık tezgahına forkliftle indirildi.

Aynı bölgede bir gün önce de 346 kilo ağırlığında, 2 metre 40 santimetre boyunda bir başka orkinos yakalanmıştı.

35 liralık balon balığından 1 milyon 227 bin 144 lira kazandılar

"İNSANLAR İLK DEFA BÖYLE BİR BALIK GÖRDÜKLERİNİ SÖYLÜYOR"

Dev orkinosu görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyleyen balıkçı Emin Kaan Tunçer, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz’in açık sularında 12 kişi ile zor şekilde tekneye çekilen balığımız, insanların çok dikkatini çekiyor. Yoldan geçen çocuklar bunun maket olduğunu zannediyor. Fotoğraflarını, videolarını çekiyorlar. İnsanlar ilk defa böyle büyük bir balık gördüklerini söylüyor. Balığımızı kilosunu 400 TL’den sunacağız.