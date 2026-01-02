353 kiloluk dev orkinosu 12 kişi zor zapt etti

353 kiloluk dev orkinosu 12 kişi zor zapt etti
Yayınlanma:
Düzce'de avlanan 353 kiloluk dev orkinos, 12 kişilik ekiple tekneye alınabildi. Samsun’da satışa çıkarılan dev balığı görenler ise maket zannetti.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi açıklarında, 31 Aralık gecesi, devasa bir orkinos yakalandı. 12 kişilik ekip tarafından güçlükle tekneye alınan orkinosun 353 kilo ağırlığında ve 2 metre 50 santimetre boyunda olduğu belirtildi.

Satışının yapılması için Samsun’a getirilen dev orkinos, Atakum’daki balık tezgahına forkliftle indirildi.

Aynı bölgede bir gün önce de 346 kilo ağırlığında, 2 metre 40 santimetre boyunda bir başka orkinos yakalanmıştı.

353-kiloluk-dev-orkinosu-12-kisi-zor-zapt-etti-6.jpg

35 liralık balon balığından 1 milyon 227 bin 144 lira kazandılar35 liralık balon balığından 1 milyon 227 bin 144 lira kazandılar

"İNSANLAR İLK DEFA BÖYLE BİR BALIK GÖRDÜKLERİNİ SÖYLÜYOR"

Dev orkinosu görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyleyen balıkçı Emin Kaan Tunçer, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz’in açık sularında 12 kişi ile zor şekilde tekneye çekilen balığımız, insanların çok dikkatini çekiyor. Yoldan geçen çocuklar bunun maket olduğunu zannediyor. Fotoğraflarını, videolarını çekiyorlar. İnsanlar ilk defa böyle büyük bir balık gördüklerini söylüyor. Balığımızı kilosunu 400 TL’den sunacağız.

353-kiloluk-dev-orkinosu-12-kisi-zor-zapt-etti-8.jpg

Balığımızı ağır olduğu için biz de dün gece forklift aracıyla indirdik. Balığı hareket ettiremediğimiz için kesim işlemi de burada olacak."

Kaynak:DHA

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Özgür Özel'den Güney Temiz'in kabrine ziyaret
Özgür Özel'den Güney Temiz'in kabrine ziyaret
TİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararı
TİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararı
Karın ağırlığına dayanamayan ahır çatısı çöktü: 4 inek yaralandı
Karın ağırlığına dayanamayan ahır çatısı çöktü: 4 inek yaralandı