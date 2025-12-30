35 liralık balon balığından 1 milyon 227 bin 144 lira kazandılar

Zehriyle öldüren, denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında balon balığı avcılığı, destekleme kapsamına girdi.

Uygulama kapsamında balıkçılar, yakaladıkları 8 tür balon balığını veya kuyruğunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenen adreslere teslim etti.

BİRİ 35 DİĞERLERİ 10 LİRA

Uygulamanın 2025 yılı destekleme kapsamında alım işlemleri, 1 Aralık'ta sona erdi. Antalya'da balon balığı avcılığı kapsamında destekleme alan balıkçılara 479 bin 600 lira ödeme yapıldı.

Kentte, balon balığı avcılığı yapan balıkçılar, Lagocephalus sceleratus türünde 10 bin 204, diğer türlerde 12 bin 246 balon balığını teslim etti. 'Benekli balon balığı' olarak bilinen Lagocephalus sceleratus türü adedi için 35 lira, diğer balon balığı türleri adedi için 10 lira destekleme gerçekleştirildi. Balon balığı avcılığı desteklemesine ilişkin başvurular, 2 Ocak 2026'da başlayacak.

1 MİLYON 227 BİN 144 LİRA ÖDEME ALINDI

Uygulamayla, 'Lagocephalus sceleratus', 'Lagocephalus spadiceus', 'Lagocephalus suezensis', 'Lagocephalus guentheri', 'Torquigener flavimaculosus', 'Tylerius spinosissimus', 'Lagocephalus lagocephalu', 'Sphoeroides pachygaster' türlerinden avlanılan her bir dişi balon balığı sayesinde yaklaşık 75 yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

Antalya Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre; 2020- 2025 yıllarında 68 bin 785 'Lagocephalus sceleratus' türü ile 42 bin 412 diğer türler olmak üzere 111 bin 197 balon balığı avlandı. Balıkçılar, bu süreçteki 6 av döneminde 1 milyon 227 bin 144 lira destek ödemesi aldı. Avcılık desteklemesi ile yakalanan balon balıkları sayesinde 8 milyon 339 bin 775 yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

YILLARA GÖRE AVLANAN BALON BALIĞI SAYISI

Destekleme kapsamında Antalya'da yıllara göre yakalanan balon balığı sayısı ise şöyle: