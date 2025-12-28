2025 yılı içerisinde yaklaşık bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Doğal Yaşam Parkı, nesli tükenme tehlikesi altındaki iki önemli türü daha koruma altına aldı. Bu kapsamda parka, Kocaeli Darıca’daki özel bir hayvanat bahçesinden transfer edilen dişi siyah jaguar ile 20 yaşındaki dişi boz ayı getirildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda hâlen bir erkek ve iki dişi olmak üzere üç boz ayı bulunurken, aynı zamanda Türkiye’deki tek jaguara ev sahipliği yapmaya başladı.

TÜRKİYE’DE SAYILARI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez, boz ayının yıllardır Darıca’daki özel bir hayvanat bahçesinde yalnız yaşadığını belirterek, bu yalnızlığa son vermek amacıyla transfer sürecinin başlatıldığını söyledi.

Eğrilmez, "Yumuk artık burada, diğer ayılarla birlikte yaşayacak. Amacımız bu türleri korumak, yaşatmak ve yeniden doğaya kazandırmak. Bu amaçla da Yumuk’un Doğal Yaşam Parkı’ndaki ayı grubuna katılmış olmasından mutluyuz" dedi.

Nesli tükenmekte olan tür Erzincan'da çıktı

Boz ayıların gerek dünyada gerekse Türkiye’de sayılarının her geçen gün azaldığına dikkat çeken Eğrilmez, kaçak avcılık, yaşam alanlarının daralması, yol ve baraj projeleri ile trafik kazalarının bu azalmanın başlıca nedenleri olduğunu vurguladı.

Parkta ayı yavrusu elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Eğrilmez, bunun türün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE’DE YALNIZCA BİR JAGUAR BULUNUYOR"

Doğal Yaşam Parkı’na kazandırılan bir diğer önemli tür ise "Juliet" adı verilen dişi siyah jaguar oldu. Orta ve Güney Amerika kökenli olan jaguarların doğal yaşam alanlarında hızla yok olduğuna dikkat çekilirken, geçmişte Amerika ve Meksika’da da yaşayan bu türün artık bu bölgelerde görülmediği belirtildi. Jaguarların, uluslararası kırmızı listelerde yer alan korunan türler arasında bulunduğu ifade edildi.

Serkan Eğrilmez, parkta daha önce jaguar bulunmadığını belirterek, ziyaretçilerin artık siyah bir jaguarla karşılaşacağını söyledi. Siyah jaguarın ayrı bir tür olmadığına dikkat çeken Eğrilmez, "Jaguarlar normalde sarı-kahverengi tüyler üzerinde siyah desenlere sahiptir. Ancak bu desenler vücudun tamamını kapladığında hayvan siyah görünür ve bu siyah jaguar olarak adlandırılır. Şu anda Türkiye’de yalnızca bir jaguar bulunuyor ve o da İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki siyah jaguar" dedi.

"JAGUAR SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olduğunu hatırlatan Eğrilmez, "Birlik ile iletişime geçerek Avrupa’dan bir jaguarı daha parkımıza kazandırmayı ve jaguar sayısını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Jaguarların diğer kedi türlerinden farklı özellikler taşıdığını vurgulayan Eğrilmez, "Jaguarlar suyu sever, yüzmekten hoşlanır ve yüksek alanlarda uyumayı tercih eder. Bu nedenle parkta onun doğal yaşam alışkanlıklarına uygun özel bir barınak tasarladık. Yaban hayatında olduğu gibi burada da yalnız yaşayacak. Ziyaretçilerimiz jaguarı tek başına görecek" diye konuştu.