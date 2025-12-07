Nesli tükenmekte olan tür Erzincan'da çıktı

Kemaliye coğrafyasında fotoğraf çalışması yapmak üzere araziye çıkan doğa fotoğrafçısı Şevket Gültekin, bölgede nadir rastlanan bir ana tanıklık etti. Gültekin, özellikle sonbahar aylarında etkili olan yağmurların ardından ortaya çıkan benekli semenderleri fark ederek fotoğrafladı.

ULUSLARARASI KORUMA ALTINDAKİ TÜRÜ HALK BENİMSEDİ

Görüntülediği canlıların nadir türler arasında yer aldığını belirten Gültekin, Anadolu semenderlerinin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alındığını ve nesli tükenme riski taşıdığını hatırlattı. Semenderlerin bölge ekosistemi için önemine değinen Gültekin, Kemaliye halkının da bu durumu farkında olduğunu ve bu nadir canlıları benimseyerek doğal yaşamın bir parçası olarak kabul ettiğini ifade etti.