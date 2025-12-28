Park halindeki minibüs bir anda alev topuna döndü!

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde bulunan park halindeki servis midibüsünde saat 16. 00 sıralarında yangın çıktı.

Bir anda tüm midibüsü saran alevler, yanında park halinde olan otomobile de sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerin, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, alevler itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında, alevlerin sıçradığı otomobil de zarar gördü.

O anlar, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedilirken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



