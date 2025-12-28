Park halindeki minibüs bir anda alev topuna döndü!

Yayınlanma:
Bursa’da park halindeki servis minibüsü bir anda alev aldı. Hızla büyüyen alevler bir otomobile daha sıçrarken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde bulunan park halindeki servis midibüsünde saat 16. 00 sıralarında yangın çıktı.

Bir anda tüm midibüsü saran alevler, yanında park halinde olan otomobile de sıçradı.

park-halindeki-servis-midibusu-alev-alev-1084755-321950.jpg

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerin, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, alevler itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

park-halindeki-servis-midibusu-alev-alev-1084757-321950.jpg

MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında, alevlerin sıçradığı otomobil de zarar gördü.

O anlar, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedilirken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak:DHA

