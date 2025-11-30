Nesli tehlike altında: Adana'da görüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, sarı benekli semender görüldü. Semender, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar arasında.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü.

"Türk semenderi" olarak bilinen canlı, Cumhurlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde kamerayla kayda alındı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

SARI BENEKLİ SEMENDER NEDİR?

Sarı benekli semender, genellikle Ateş Semenderi (Salamandra salamandra) adıyla bilinen, siyah üzerine sarı benekli görünüme sahip bir kuyruksuz kurbağagildir. Nemli ormanlarda, özellikle Avrupa’nın birçok bölgesinde yaşar.

Gece aktif olan bu hayvan, yavaş hareketleri ve parlak renkleriyle dikkat çeker. Renklerinin amacı, savunma için ürettiği hafif toksik derisi salgılarını avcılara karşı uyarmaktır. İnsanlara karşı saldırgan değildir ve doğru şekilde gözlenip rahatsız edilmediğinde zararsızdır.

