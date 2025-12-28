Asgari ücret protestolarına katılmıştı: CHP’li isim tutuklandı

Asgari ücret protestolarına katılmıştı: CHP’li isim tutuklandı
Yayınlanma:
Asgari ücret protestosunda gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kaan Şarbat, tutuklandı.

CHP'nin dün akşam düzenlediği asgari ücret protestosunda gözaltına alınan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kaan Şarbat tutuklandı.

Şarbat, dün akşam “Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz!” başlıklı basın açıklamasıyla 2026 için belirlenen asgari ücret eyleminde gözaltına alınmıştı.

CHP Gençlik'ten asgari ücret protestosu: 1 gözaltıCHP Gençlik'ten asgari ücret protestosu: 1 gözaltı

TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Dün geceyi karakolda geçiren Işık, bu sabah saatlerinde savcılık ifadesi alınmak üzere Kartal Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcılık sorgusunun arından tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen Işık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

Dün akşam düzenlenen etkinlikte CHP Kadıköy Gençlik Kolları, Kadıköy’de bir araya gelerek asgari ücreti protesto etmişti.

Burada yapılan açıklamada, "Milyonları içine çeken bu yoksulluk batağı, sadece ekonomi yönetimindeki beceriksizlik değil; bir iktidar krizinin sonucudur. Bu iktidar, yarattığı tüm krizlerle birlikte siyasi yolculuğunun sonuna gelmiştir" denildi.

CHP İstanbul İl Gençlik Başkanı Erdem Kara, eylemde CHP Kadıköy Gençlik Kolları'ndan bir yöneticinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Türkiye
İzmir'deki operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi!
İzmir'deki operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi!
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi