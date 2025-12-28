Asgari ücret protestolarına katılmıştı: CHP’li isim tutuklandı

CHP'nin dün akşam düzenlediği asgari ücret protestosunda gözaltına alınan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kaan Şarbat tutuklandı.

Şarbat, dün akşam “Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz!” başlıklı basın açıklamasıyla 2026 için belirlenen asgari ücret eyleminde gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Dün geceyi karakolda geçiren Işık, bu sabah saatlerinde savcılık ifadesi alınmak üzere Kartal Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcılık sorgusunun arından tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen Işık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

Dün akşam düzenlenen etkinlikte CHP Kadıköy Gençlik Kolları, Kadıköy’de bir araya gelerek asgari ücreti protesto etmişti.

Burada yapılan açıklamada, "Milyonları içine çeken bu yoksulluk batağı, sadece ekonomi yönetimindeki beceriksizlik değil; bir iktidar krizinin sonucudur. Bu iktidar, yarattığı tüm krizlerle birlikte siyasi yolculuğunun sonuna gelmiştir" denildi.

CHP İstanbul İl Gençlik Başkanı Erdem Kara, eylemde CHP Kadıköy Gençlik Kolları'ndan bir yöneticinin gözaltına alındığını duyurmuştu.