Açlık sınırının altında alışveriş mücadelesi: Soğuk havada 9 saat beklediler!

Denizli'de bir zincir marketin açılışında, indirimli ürünler sattın almak isteyen vatandaşlar soğuk havada 9 saat bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin yeni şubesi açılış yaptı.

Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde açılışa özel indirimler yapılacağı ve ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceğinin duyurulmasının ardından kampanyadan yaralanmak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek açılış saatini bekledi.

9 SAATLİK BEKLEYİŞ

Kimileri, yanında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturarak beklerken, market önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Metrelerce kuyruk dronla görüntülendi. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar markete girdi.

Açılışta çoğunlukla teknoloji ürünleri, et, kuru gıda ve mutfak ürünlerinin tercih edildiği görüldü. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışverişte aksamalar yaşandı.

Öte yandan, bir vatandaşın iki Denizli horozuyla açılışa katılması dikkat çekti.

"1000 TL HEDİYE ÇEKİNİ 1000 MÜŞTERİMİZE VERDİK"

Marketler Yöneticisi Uğur Ekiz, gross zincir market olarak Türkiye'de 11'inci mağazayı Denizli'de açtıklarını belirtip, “Gross mağazamızda 365 gün kaliteli, tek fiyat, hesaplı fiyat anlayışını Denizli halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Market olarak açılışa özel kampanyalar bulunuyor.

Teknolojiden gıdaya, tekstilden tüm ürünlerde inanılmaz kampanyalar yaptık. Halkımızın teveccühü ve ilgisi çok yüksek, bu durum bizi çok mutlu etmektedir. Yaklaşık 40 bin çeşit ürün ile Denizli halkına hizmet ediyoruz. Türkiye'nin en büyük mağazasını Antalya'da açmak için planlamamızı yaptık. Türkiye'nin en büyük led ekranlarına sahibiz. Türkiye'nin gross yolculuğunda öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz.

Mağaza olarak açılışlarımızda geleneksel hale gelen 1000 TL hediye çekini Denizli'de ilk 1000 müşterimize verdik. Bu kampanya bizi çok mutlu ediyor, müşterilerimiz de çok mutlu ve ilgi çok yüksek, kampanyalarımızı büyüterek devam edeceğiz. Hediye çekilişi organizasyonumuzu düzenli ve planla şekilde kimseyi mağdur etmeden yaptık. Bu açılışımızdan dolayı herkes mutlu, bizde mutluyuz" şeklinde konuştu.

"GECEDEN BERİ KUYRUKTA NÖBET TUTTUM"

Gece saatlerinden itibaren kuyrukta beklediğini söyleyen vatandaşlardan Ahmet Sait Berkay, “Hediye çeki ve indirimleri duyunca geceden beri kuyrukta nöbet tuttum. Reklamları ve broşürleri gördüm. Özelikle teknolojik ürünlerdeki indirimde dolayı bekledim" dedi.

Market açılışına horozla gelen Okan Gökbudak ise Denizli'nin simgesi horozlarını kümeslerine götürürken market açılışı duyduğu için horozlarıyla gelip, açılışa renk katmak istediğini söyledi.

Teknolojik ürün almak için gece saatlerinde gelip, kuyrukta beklediğini belirten Göksun Tuncer de teknolojik ürünlerdeki kampanyadan faydalandığını ve ürünlerini uygun fiyata satın aldığını dile getirdi.