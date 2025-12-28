Yabani hayvanlar için dağlara yem döküldü

Sivas’ta kış şartlarının ağırlaşmasının ardından yaban hayatını desteklemek amacıyla doğaya yem bırakıldı. Çalışma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda eski Sivas–Kayseri kara yolunun Yoğun Yokuş mevkisinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kış mevsiminin yaban hayvanları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Şimşek, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde yaban hayvanlarının ciddi beslenme sıkıntıları yaşadığını belirterek "Doğayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarımız, özellikle kış aylarında ciddi beslenme sıkıntıları yaşamaktadır. Bizler de devlet olarak bu zorlu süreçte onların yanında olmayı, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, benzer çalışmaların kış mevsimi boyunca Sivas'ın farklı bölgelerinde devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, doğada karşılaştıkları yaban hayvanlarına zarar vermemeleri, imkanları ölçüsünde yem bırakma gibi duyarlı davranışlar sergilemeleri ve yetkililere destek olmalarıdır. Doğal dengeyi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.