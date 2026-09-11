20 yıldır böylesi görülmedi: Denizden bereket fışkırıyor!

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla mavi sulara açılan balıkçılar son yılların en verimli av sezonuna tanıklık ediyor. Ege Denizi genelinde ağlara takılan binlerce ton balık, kıyı şeridindeki tezgahlarda büyük bir hareketlilik başlattı.

2005 YILINDAN BU YANA GÖRÜLMEDİ

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni av sezonunun ilk 10 gününde yaşanan büyük hareketliliğe dikkat çekti. Çakan, yakalanan balıkların geçmiş yıllara kıyasla çok daha etli olduğunu belirterek durumu şu sözlerle aktardı:

"2005 yılından bugüne kadar daha böyle bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Karadeniz'de inanılmaz derecede palamut var. Ege'de sardalya, hamsi, kolyoz ve istavrit bol miktarda çıkıyor. Geçen yıla ve diğer yıllara nazaran balıklar bu sene daha etli, daha besili. Demek ki denizlerde balıklar beslenebiliyor."

YAĞIŞLAR VE HAVYAR TUTUMU BEREKETİ GETİRDİ

Kış ve ilkbahar aylarındaki hava koşullarının bereketi doğrudan tetiklediğini dile getiren Şahin Çakan, deniz ekosistemindeki değişimi şu ifadelerle açıkladı:

"Bunu, geçen sene yağan yağmurların balıkların havyar tutmasına sağladığı katkıya bağlıyoruz. Balıkçılık sezonunun bol ve bereketli geçmesinin en büyük etkenlerinden biri bu."

TEKNELER LİMANA DOLU DÖNÜYOR

Deniz suyu sıcaklığının düşmesinin de verimi artırdığını vurgulayan Şahin Çakan, sahadaki son durumu ve ekonomik beklentileri şu sözlerle dile getirdi:

"İnanılmaz derecede balık var. Teknelerimiz, mal sahiplerimiz, tedarikçilerimiz kazanıyor. Bunun olumlu etkisi halka da yansıyacaktır. Bol, bereketli ve ucuz bir yıl olmasını diliyorum. Teknelerin işçi ve akaryakıt gibi ciddi sabit giderleri bulunuyor. Esnafımız kazanıyor, her tekne limana dolu geri dönüyor. Geçen yılbaşından itibaren hava şartları ve maliyetler nedeniyle av sezonunu erken kapatmıştık. Bu yıl ise esnafımız, tüccarımız, balıkçımız herkes memnun."

AV BASKISI AZALDI POPÜLASYON TOPARLANDI

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu ise balıkçılıkta temel belirleyicinin aşırı avlanma baskısı olduğuna dikkat çekti. Tosunoğlu, üreme döngüsünü ve ekolojik süreci şu cümlelerle kaydetti:

"Balıkçıların da ifade ettiği gibi geçen yıl çok sayıda balıkçı teknesi ocak ayında av sezonunu erken tamamladı. Bu durum av baskısını azaltan önemli bir etkendir. Çünkü Ege'deki birçok balık türü için ilkbahar dönemi yumurtlama vaktidir. Ayrıca yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimler de bu yılki tabloda etkili olmuştur. Kış ve ilkbahar yağışları denizlerde su sıcaklığını dengelerken sudaki oksijen oranını da olumlu etkiledi. Özellikle nehirlerin denize taşıdığı tatlı sular zengin bir besin ortamı meydana getirdi. Bu da balıkların beslenmesinde ve çoğalmasında kritik rol oynadı."

(AA)