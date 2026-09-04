Tezgahlarda 100 liradan satışa çıktı kapış kapış gitti: Fiyatı daha da düşebilir!

Edirne’de balık tezgahları palamutla dolarken, sezonun bereketi fiyatlara da yansıdı. Balık Pazarı’nda tanesi 100 liradan satışa sunulan palamut kapış kapış gitti.

1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından balık tezgahlarında hareketlilik başladı.

Bu yılın palamut yılı olduğunu söyleyen balıkçı Kader Kara, 100 lira olan fiyatın 70 liraya düşebileceğini belirterek, "Palamut bu sene bol, vatandaş ucuz yesin. Yarım kilo palamut 100 lira. Bir hafta, 10 gün sonra palamut 800 gram, bir kilogram gelecek. Belki 70 liraya satılacak. Çok bol, daha bollaşmasını bekliyoruz. Bu sene palamut senesi" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN BOL ÇIKIYOR AMA SONU GELMİYOR"

Palamut fiyatının uygun olduğunu söyleyen vatandaş Hatice Çavdar ise "Fiyatı yeni çıkmasına rağmen güzel. 3 tane palamut aldım. Karadenizliyim, denizden ne çıkarsa yeriz. Her zaman bol çıkıyor ama sonu gelmiyor. İnşallah bu sene öyle olmaz da millet bol bol yer" dedi. (ANKA)