15 yaşındaki çocuğun canı 20 taksite bölündü

Konya'da Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında çalıştırıldığı oto tamirhanesinde kamyonet ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Salih Gövdetaşan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yargılama sonucunda verilen ceza, çocuk işçiliği ve MESEM uygulamaları kapsamında yaşanan ölümlerin ardından gelen yargı kararlarını yeniden tartışmaya açtı.

Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunda, araç kontrolünde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle Hasan Büyükaşcı asli kusurlu, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini yeterince almayan işyeri sahibi Mehmet Yelmez ise tali kusurlu olarak belirlendi.

ÖNCE TAKDİRİ İNDİRİM, ARDINDAN 20 TAKSİT

BirGün'den Ebru Çelik'in aktardığı bilgilere göre mahkeme heyeti, asli kusurlu bulunan Hasan Büyükaşcı hakkında ilk olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ardından takdiri indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 1 aya düşürdü. Mahkeme son aşamada bu cezayı da 760 gün karşılığı 76 bin liralık adli para cezasına dönüştürdü ve tutarın 20 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.

Böylece 15 yaşındaki bir çocuğun çalışma ortamında yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan davada hapis cezası fiilen para cezasına dönüştürüldü. Aile, kararın adaleti sağlamadığını belirterek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı ve itiraz sürecini başlattı.

Karara tepki gösteren Gövdetaşan ailesi, "Bir çocuğun yaşamı 20 ay taksitle ödenir mi?" diyerek adalet talebinde bulundu. Baba Savaş Gövdetaşan, oğlunun ölümünü birçok haber kanalına bildirmesine rağmen olayın medya gündeminde yer bulamadığını dile getirdi.

BABA GÖVDETAŞAN: GÖRÜNTÜLER DOSYAYA EKLENMEDİ

Baba Savaş Gövdetaşan, soruşturma ve kovuşturma sürecinde oğlunun ölümüne ilişkin soru işaretlerinin aydınlatılmadığını ifade etti. Olay öncesini ve kazanın tamamını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının toplanmadığını belirten Gövdetaşan, söz konusu görüntülerin dava dosyasına girmesi için defalarca resmi başvuruda bulunduklarını ancak hiçbir sonuç alamadıklarını aktardı.

"TAZMİNAT DEĞİL GERÇEĞİ İSTİYORUZ"

Olay gününden önce oğlu ile sanık arasında bir tartışma yaşandığına dikkat çeken baba Gövdetaşan, oğlunun kendisine sanığın daha önce boğazını sıktığını anlattığını söyledi. Bu bilginin ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini vurgulayan baba, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim tek isteğimiz kamera kayıtlarını versinler, kavga mı ettiler, yanlışlıkla mı oldu görelim. Biz tazminat talep etmiyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz 15 yaşında bir evlat kaybettik."

BAKANLIĞIN RESMİ VERİLERİNDE ÇELİŞKİ: ÖLÜM VE KAZA SAYILARI BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Muhammed Salih Gövdetaşan'ın yaşamını yitirmesi, çocukların eğitim adı altında işyerlerinde çalıştırıldığı MESEM bünyesindeki iş cinayetlerini ve denetimsizliği bir kez daha gündeme taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Eylül ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yöneltilen soru önergesine verdiği yanıta göre; yalnızca 2025 ve 2026 yıllarında MESEM'e kayıtlı öğrencilerden 9 bin 950'si iş kazası geçirdi, 37 öğrenci ise yaşamını yitirdi. Bu sayılar, MESEM kapsamındaki iş kazaları ve ölümler konusunda bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek resmi veri oldu.

Buna karşın, aynı bakanlık tarafından yalnızca birkaç ay önce, Haziran ayında verilen bir diğer resmi yanıtta; 2016 yılından bu yana MESEM kapsamında toplam 3 bin 80 iş kazası yaşandığı ve bu kazaların 13'ünün ölümle sonuçlandığı bildirilmişti. Bakanlığın haziran ayı verileri ile eylül ayında TBMM'ye sunulan 2025-2026 verileri arasındaki çelişki resmi kayıtlara yansıdı.