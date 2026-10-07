1 Mayıs'ta çalıştırılmıştı, MESEM'li Mahir’in davasında 2 sanık tahliye edildi: Daha 16 yaşındaydı!

Hatay’da MESEM kapsamında çalıştırılırken 1 Mayısta resmi tatil olmasına rağmen işyerine çağrılarak çalıştırılan ve elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön’ün ölümüne ilişkin davada, tutuklu yargılanan 2 sanık tahliye edildi ve böylelikle tutuklu sanık kalmadı.

Duruşmada sanık işyeri sahibi Sami Çelik, Mahir’in 1 Mayıs'ta çalıştırılmasını "Fazlasıyla ücretini ödeyerek, çocuğun rızası ile mesai yapıyordu" sözleriyle savundu. Karara sert tepki gösteren aile ve avukatlar "Adalet yok" diyerek hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINDA ÇALIŞTIRILMASINI ÜCRETLE SAVUNDU

İskenderun 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada işyeri sahibi Sami Çelik ve elektrikçi Hacı Yaşarsoy tutuklu, Halil Toktaş ile Kadir Altıntaş ise tutuksuz olarak “taksirle ölüme neden olma” suçundan hakim karşısına çıktı.

İŞYERİ SAHİBİ ELEKTRİKÇİYİ VE İŞ GÜVENLİĞİ ŞİRKETİNİ SUÇLADI

Tutuklu sanık Sami Çelik, olaydan bir gün önce rafta elektrik kaçağı olduğunu fark edip elektrikçiyi çağırdığını, elektrikçi Hacı Yaşarsoy’un ertesi gün gelip kaçağın kaynağını bulamadığını söyledi. Rafın montajı sırasında sigortayı kapatmaya gerek duymadıklarını öne süren Çelik, Mahir’in 1 Mayıs resmi tatilinde çalıştırılmasına ilişkin soruya ise okul müdürüyle görüştüklerini iddia ederek, "Fazlasıyla ücretini ödeyerek, çocuğun rızası ile mesai yapıyordu" iddiasında bulundu. Ancak duruşmada bu duruma izin veren herhangi bir resmi belge sunulamadı.

"SAHTE BELGE DÜZENLENDİ", "KAÇAK AKIM RÖLESİ İPTAL EDİLDİ"

Duruşmada skandal ihmaller ve usulsüzlükler tek tek ortaya döküldü. İşyeri sahibinin anlatımına göre iş güvenliği şirketi yetkililerinin kazanın ardından iş yerine girmeyip yakındaki bir parkta toplandığı, daha sonra bir evde buluşularak bazı iş güvenliği evraklarının burada hazırlandığı belirtildi.

Ailenin avukatı Mehtap Sert de olaydan sonra düzenlenen belgelerdeki imzaların sahte olduğunu vurguladı. Baba Abdullah Karagön ise olaydan bir gün önce A.A. isimli başka bir MESEM öğrencisini de elektrik çarptığını, öğretmenlerin gelmesine rağmen tutanak tutulmadığını açıkladı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Baba Karagön, dosyada kaçak akım rölesinin iptal edildiğinin ve topraklama hattının bulunmadığının belgelendiğini aktardı.

Mahir’in telefonundan çıkan görüntülerde, mesai süresinin uzamasına “Saat 3’te çıkarsınız demiştiniz usta. Bak saat 19.30 oldu” diyerek tepki gösterdiği belirlendi. Aile, Mahir’in 1 Mayıs’ta çalışırken yaşamını yitirmesine rağmen SGK kaydında o günün “0” olarak gösterildiğini bildirdi.

MAHİR OKUL GÜNÜNDE İŞE ÇAĞRILDIĞINI ÖĞRETMENİNE YAZMIŞ

Ayrıca baba Karagön, Mahir’in koordinatör öğretmenine "Hocam normalde yarın okul günüm. Usta işe çağırıyor. Bilginiz olsun. Yok yazılır mıyım?" mesajına karşılık öğretmenin "Yok yazılmazsın" yanıtı verdiğini mahkemeye sundu.

SANIK AVUKATI, HER GÜN 6 İŞÇİ ÖLÜYOR DİYEREK TAHLİYE İSTEDİ

Avukat Mehtap Sert, olayın bilinçli taksir sayılması gerektiğini belirterek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti. Sanık avukatı ise Türkiye'de her gün 6 işçinin öldüğünü öne sürerek tahliye istedi.

BAKAN TEKİN' SESLENDİ: ÖĞRENCİNİZİ KORUMADINIZ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sami Çelik ile Hacı Yaşarsoy’un tahliyesine karar vererek duruşmayı ocak ayına erteledi. Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan anne Serap Karagön, oğlunun yiyecek içecek eğitimi almasına rağmen farklı işlerde çalıştırıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e "Çocuğumuzun arkasında durmadınız, öğrencinizi korumadınız" diyerek tepki gösterdi.

TUTUKLU SANIK KALMADI AİLE ADLİYE ÖNÜNDE İSYAN ETTİ

Cumhuriyet'in haberine göre, BİRTEK-SEN Adana Temsilcisi Avukat Tugay Bek, bin liralık bir kaçak akım rölesi olsaydı Mahir’in hayatta kalacağını vurgularken, EMEP GYK Üyesi Halil İmrek çocukların ucuz iş gücü olarak kullanıldığını belirterek MESEM uygulamasının kaldırılmasını istedi.

Aile ve avukatlar ise tahliye kararına itiraz edeceklerini duyurdu ve “Adalet yok” diyerek tepki gösterdi.