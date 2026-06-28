Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den Dünya Kupası çıkışı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde iki kritik maça çıkmaya hazırlanıyor. Deplasmanda Bosna Hersek, ardından kendi seyircisi önünde İsviçre ile karşılaşacak olan milli ekipte Houston Rockets'ın yıldız ismi Alperen Şengün, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Gruptan lider olarak çıkmayı garantilediklerini hatırlatan Şengün, buna rağmen önlerindeki iki maçı da ciddiyetle ele aldıklarını vurguladı. "Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz" diyen genç yıldız, hedefin salt grup birinciliğiyle sınırlı olmadığını, bir sonraki aşamaya güçlü bir ivmeyle girmenin de en az birinciliği kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

ÖNCE BOSNA, SONRA EV SAHİPLİĞİ

Milli takım, önce deplasmanda Bosna Hersek'e konuk olacak, ardından Türkiye'ye dönerek İsviçre'yi kendi taraftarı önünde ağırlayacak. Alperen Şengün, her iki maç için de kararlılığını şu sözlerle dile getirdi: "En iyi şekilde hazırlanıp Bosna Hersek'e gidip sonra da gelip burada seyircimizin önünde maçları kazanmak istiyoruz."

YILLIK 37 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Yıllık 37 Milyon Dolar maaş alan NBA’de boy gösteren gururumuz Alperen Şengün, ailesiyle gittiği Antalya tatilinde “The Regnum Crown” adlı otelde konakladı.

1 hafta konaklamaya 1 milyon 425 bin lira ödeyen Alperen Şengün gündem olmuştu.

NBA YILDIZININ MİLLİ TAKIM AŞKI

Alperen Şengün, NBA'de Houston Rockets ile üst düzey bir performans sergilemesinin ardından milli takım kampına katılarak fedakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzun ve yorucu bir sezonun hemen akabinde milli forma için ter döken Şengün umut dolu mesajlar verdi.

2027 DÜNYA KUPASI

2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası, Katar, Suudi Arabistan ve Hindistan'ın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı devasa bir organizasyon olacak. Türkiye'nin bu turnuvaya namağlup ve gruptan lider olarak gitmesi, hem kura çekiminde avantaj sağlayacak hem de takımın özgüvenini zirveye taşıyacak.