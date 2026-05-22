Atina'da Alperen Şengün'e saldırdılar

EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Olympiacos karşılaştı. Atina'da oynanan maçta temsilcimiz, 79-61'lik skorla parkeden mağlup ayrılarak final şansını kaybetti.

MAÇ ÖNCESİ SKANDAL

Yunan taraftarların salonu doldurduğu maçın öncesinde yaşananlar ortalığı karıştırdı. Karşılaşmayı salondan takip eden milli basketbolcumuz Alperen Şengün, maç önü yayınına da katılıp değerlendirmelerde bulundu.

SU ŞİŞESİ FIRLATIP KÜFÜRLER ETTİLER

Alperen Şengün konuştuğu sırada salonda bulunan Yunan taraftarların provokasyonuna maruz kaldı. Milli basketbolcumuza uzun süre küfürler edilirken su şişesi de fırlatıldı.

"BİZ DE ONLARI İSTANBUL'DA AĞIRLAYACAĞIZ"

Yaşananlar karşısında sakinliğini koruyan Alperen Şengün, "Final Four'a hoş geldik demek ki... Biz de onları İstanbul'da ağırlayacağız" dese de Yunan taraftarlar bir kez daha su şişesi fırlattı.