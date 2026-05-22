Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Atina'da Alperen Şengün'e saldırdılar

Atina'da Alperen Şengün'e saldırdılar

Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçını öncesi salonda ortalık karıştı. Maçı takip etmeye gelen Alperen Şengün yayına çıktığı sırada Yunan taraftarlar küfürler edip su şişesi fırlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Atina'da Alperen Şengün'e saldırdılar

EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Olympiacos karşılaştı. Atina'da oynanan maçta temsilcimiz, 79-61'lik skorla parkeden mağlup ayrılarak final şansını kaybetti.

MAÇ ÖNCESİ SKANDAL

Yunan taraftarların salonu doldurduğu maçın öncesinde yaşananlar ortalığı karıştırdı. Karşılaşmayı salondan takip eden milli basketbolcumuz Alperen Şengün, maç önü yayınına da katılıp değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

SU ŞİŞESİ FIRLATIP KÜFÜRLER ETTİLER

Alperen Şengün konuştuğu sırada salonda bulunan Yunan taraftarların provokasyonuna maruz kaldı. Milli basketbolcumuza uzun süre küfürler edilirken su şişesi de fırlatıldı.

"BİZ DE ONLARI İSTANBUL'DA AĞIRLAYACAĞIZ"

Yaşananlar karşısında sakinliğini koruyan Alperen Şengün, "Final Four'a hoş geldik demek ki... Biz de onları İstanbul'da ağırlayacağız" dese de Yunan taraftarlar bir kez daha su şişesi fırlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Alperen Şengün Fenerbahçe Yunanistan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro