Trossard bile Agbadou'yu geçemedi

Beşiktaş'ın bu sezonki süper transferi Belçikalı yıldız Leandro Trossard oldu.

Trossard, Belçika Milli Takımı'yla Dünya Kupası'ndan döndükten sonra sözleşmeyi imzaladı ve İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, KAP'a şu bildirimi yaptı:

“Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

AGBADOU DA 18 MİLYON EURO

Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında ise İngiltere'nin Wolwes takımından Agbadou'yu almıştı. Şu bildirim yapılmıştı:

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18 milyon avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

2'SİNİN DE DEĞERİ AYNI!

Bu durumda 2 futbolcunun bonservis fiyatlarının aynı olması dikkat çekti. Üstelik Trossard, Premier Lig şampiyonu Arsenal'den geldi. Agbadou'nun takımı Wolves ise küme düştü.

Geçen sezon transfere Sergen Yalçın-Serkan Reçber ikilisi karar veriyordu.