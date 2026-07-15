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Beşiktaş Leandro Trossard transferinin maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun kulübü Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ödenecek. Trossard'ın maaşı ise yıllık 6.5 milyon euro olacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş Leandro Trossard transferinin maliyetini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Leandro Trossard transferini resmen açıkladı.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer için Trossard'ın kulübü Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ödenecek. Oyuncunun maaşı ise 6.5 milyon euro olacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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