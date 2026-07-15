Beşiktaş Leandro Trossard transferinin maliyetini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Leandro Trossard transferini resmen açıkladı.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer için Trossard'ın kulübü Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ödenecek. Oyuncunun maaşı ise 6.5 milyon euro olacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.