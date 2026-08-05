TFF ligin başlama tarihini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce ilan ettiği tarihe 17 gün kala bir ligin başlama tarihini değiştirdi.

TFF'den kadın liglerinin 2026 - 2027 sezonu başlangıç tarihleriyle ilgili şu açıklama yapılmıştı:

"Kadın Futbol Ligleri'nde 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihleri belli oldu.

Buna göre TFF Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 22 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.

U15 Gelişim Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları 23 Ağustos 2026'da oynanacak.

TFF Kadınlar 1. Ligi 13 Eylül 2026'da, Kadınlar 2. Ligi ise 3 Ekim 2026'da start alacak.

Kadınlar 3. Ligi ile Elit Kızlar Gelişim Ligi'nde ise yeni sezon 10 Ocak 2027 tarihinde başlayacak."

SÜPER LİG 1 HAFTA ERTELENDİ

Ancak TFF, açıkladığı bu tarihle ilgili bir ligde değişiklik yaptı. Buna göre Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlama tarihi değiştirildi.

TFF'nin açıklamasında, "Daha önce 22 Ağustos tarihinde başlayacağı açıklanan Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlangıç tarihi, yapılan değerlendirmeler sonucunda 29 Ağustos olarak güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kadın Futbol Süper Ligi 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.