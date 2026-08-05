Son dakika | TFF Türkiye Kupası final tarihini açıkladı

2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi. Yeni sezonda Türkiye Kupası finali 29 Mayıs 2027'de oynanacak.

KARAR MART AYINDA ALINMIŞTI

6 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yarı final müsabakaları hariç tüm turların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri netleşti.

5. ELEME TURU İÇİN İKİ SEÇENEKLİ TAKVİM

Eleme Turu müsabakalarında, 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımların UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecek.

FORMAT DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKA PLANI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonundan itibaren grup usulü tamamen kaldırıldı. Önceki sezonlarda eleme turlarının ardından grup aşamasıyla devam eden sistem yerini tam eleme formatına bıraktı. Yeni düzenlemeyle kupa; 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

YARI FİNALDE ÇİFT MAÇ USULÜ

Yeni formatta dikkat çeken bir diğer detay, yarı final müsabakalarının diğer turlardan farklı şekilde oynanacak olması. Buna göre yarı final eşleşmeleri çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek; diğer tüm turlar ise tek maç üzerinden sonuçlanacak. Kupanın eleme turları ve final aşamasının toplamda 10 kupa haftasında tamamlanması planlanıyor.

ŞAMPİYONA AVRUPA BİLETİ

Yeni sezon formatıyla oynanacak kupanın galibi, 2027 Süper Kupa'da mücadele etme hakkı kazanacak. Bunun yanı sıra şampiyon takım, 2027-28 UEFA Avrupa Ligi play-off turuna doğrudan katılım hakkı elde edecek.

AVRUPA KULÜPLERİ İÇİN ESNEK PROGRAM

Eleme Turu'nda uygulanacak esnek tarih seçeneği, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların fikstür yoğunluğunu gözeten bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Bu sayede UEFA kulüpler arası turnuvalarında oynayan takımlar, gerekirse tek bir hafta içinde müsabakalarını tamamlayabilecek; diğer takımlar ise iki haftalık dilimde esneklik kazanacak.