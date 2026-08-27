Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı: Amedspor Trabzonspor maçına kritik atama
Süper Lig'de 3. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Amedspor-Trabzonspor maçına kritik atama.
Süper Lig'de 3. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Amedspor-Trabzonspor arasında Diyarbakır'da oynanacak maça yapılan kritik atama dikkat çekti.
Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli maçına Yasin Kol verilirken, Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını Mehmet Türkmen'in yöneteceği belirtildi. Beşikta ile Çorum FK arasında yapılacak kritik mücadelenin hakemi de Çağdaş Altay olarak belirlendi.
SÜPER LİG'DE 3. HAFTA HAKEMLERİ
Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Gençlerbirliği - Erzurumspor: Ümit Öztürk
Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
Eyüpspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol
Amedspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay