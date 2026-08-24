Hakem hataları sonrası: TFF'de kritik görüşme: MHK'nin planı belli oldu
Süper Lig'de hakem hatalarının tepki çekmesi üzerine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Elit Hakem Kurulu Direktörü Anthony Taylor bir toplantı yapacak. Hakemlerin bariz hata yaptığı tespit edilirse bir süre dinlendirilmeleri gündeme gelecek.
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Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Alanyaspor - Beşiktaş maçında Trossard'ın yerde kaldığı pozisyona dair tartışmalar devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) istifasını isterken Trabzonspor ve Konyaspor'dan da hakem kararları aleyhinde sert açıklamalar geldi.
FERHAT GÜNDOĞDU VE ANTHONY TAYLOR BİR ARAYA GELECEK
HT Spor'un haberine göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Elit Hakem Kurulu Direktörü Anthony Taylor yarın bir görüşme gerçekleştirecek.
HAKEM KARARLARI MASAYA YATIRILACAK
İkili, görev yapan hakemlerin verdiği kararları masaya yatıracak. Hakemlerin hata yaptığına karar verilmesi halinde Ferhat Gündoğdu verilecek cezaları değerlendirecek.
Haberde Ferhat Gündoğdu'nun bariz hatalar bulunması halinde bazı hakemleri bir süre dinlendirebileceği ifade edildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi