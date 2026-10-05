Son Dakika | Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

Hakem soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Süper Lig hakemi Yasin Kol, "şike ve teşvik primi"; yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.

YASİN KOL'UN SAVCILIK İFADESİ

Yasin Kol savcılıktaki ifadesinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları için "Türkiye liginde gerçekleşen müsabakalarda hakem kadrosunun belirlenmesinde inisiyatif alma MHK başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle Hakem kadrosun olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama yurt dışındaki maçlarda da bu şekilde olmaktadır. Ayrıca bu uygulama bana özel değil derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır. Bende yukarıdaki konuşmalarda anlaşılacağı üzer iyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum onun onayı ile maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir" dedi.

KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ HAKEMLERE YÖNLENDİRMEDE BULUNDU İDDİASI

Bazı maçlar öncesi hakemleri arayarak yönlendirmede bulunduğu iddiaları ile ilgili olarak Yasin Kol, "Eren ACAR isimli şahıs eski hakem işlerinde çalışan kişi olarak tanımaktayım. Yukarıda Eren ACAR isimli şahsın ifade beyanında bahsettiği hususlar hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ayrıca Yasin Kol'un geçen sezon yönettiği Alanyaspor- Galatasaray maçı öncesi ve sonrası,... Facetime görüşmeleri yapılmıştır "beyanı tamamen asılsızdır. Benim kimse maçan önce yada sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de" diye konuştu.

MASAK KAYITLARI

Savcılık, Yasin Kol'a 2012 ile 2026 yılları arasında olduğu toplam 5.978 işlemde hesaplarında 72,1 Milyon TL tutarında para çıkışının, hesaplarına 62,5 Milyon TL tutarında para girişinin ve toplamda işlem hacminin 135 Milyon TL'ye ulaşmasını sordu.

Kol ifadesinde "Yukarıda yer alan tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir" cevabını verdi.

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