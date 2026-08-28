Son dakika | Rafael Leao Galatasaray'da: Ödenecek bonservis belli oldu

Yaz transfer döneminin suskun takımı Galatasaray, bombayı büyük bir yıldız transferi ile patlattı.

Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.

ÖDENECEK BONSERVİS BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rafael Leao Galatasaray'da. Galatasaray'ın Rafael Leao için bonuslar ile birlikte 45 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Kulüpler arasındaki anlaşmanın da tamamlandığı belirtildi.

24 SAAT İÇİNDE GELİYOR

Haberin detayında Galatasaray'ın Rafael Leao'yu 24 saat içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı yazıldı.

31 MAÇTA 10 GOL ATTI

Geçen sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

RAFAEL LEAO'NUN KARİYERİ

Portekizli yıldız Rafael Leao, futbol kariyerine Sporting CP altyapısında başladı. 2018 yılında A takıma yükselen Leao, aynı yıl Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Buradaki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken başarılı futbolcu, 2019'da İtalya Serie A ekiplerinden Milan'a imza attı.

Milan formasıyla kendisini dünya futbolunun önemli hücum oyuncularından biri haline getiren Leao, özellikle hızı, çalım yeteneği ve bire birdeki etkili oyunuyla öne çıktı. Portekiz Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız oyuncu, 2022 Dünya Kupası, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Leao, Milan ile 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşarken, aynı sezon ligin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün de sahibi oldu.