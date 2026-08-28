Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig ekibine imzayı attı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcunun yeni takımı şaşırttı.

Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Como'da geçiren İspanyol golcü Alvaro Morata, Fabrizio Romano'nun haberine göre; La Liga 2. Lig ekibi Leganes'e transfer oldu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Leganes'in, bonservisi Como'da bulunan Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edildi.

33 yaşındaki forvetin kısa süre içinde İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Geride bıraktığımız sezon Como formasıyla 30 resmi maça çıkan Alvaro Morata, 1 gol atarken 2 asist yaptı.

2024-2025 sezonunda Galatasaray ile 16 maçta oynayan Morata, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

MORATA'NIN KARİYERİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

İspanyol futbolunun önemli golcülerinden Alvaro Morata, kariyeri boyunca Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi. Futbola Real Madrid altyapısında başlayan Morata, 2010 yılında A takıma yükseldi.

Real Madrid'deki ilk döneminin ardından 2014 yılında Juventus'a transfer olan İspanyol santrfor, İtalya'daki performansıyla dikkat çekti. 2016'da Real Madrid'e geri dönen Morata, bir sezonun ardından Chelsea'nin yolunu tuttu.

Chelsea'deki döneminin ardından Atletico Madrid'e kiralanan ve daha sonra bonservisi alınan Morata, İspanya'da önemli bir gol opsiyonu haline geldi. Tecrübeli oyuncu ayrıca Juventus'ta ikinci kez forma giyerken, kariyerinde Milan ve Galatasaray gibi takımlarda da görev yaptı.

İspanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Morata, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda takımının kaptanlığını üstlendi. İspanyol golcü, turnuvayı şampiyonlukla tamamlayarak kariyerindeki önemli başarılar arasına bir yenisini ekledi.

Morata, kariyerine 2. Lig ekibi Leganes'de devam edecek.