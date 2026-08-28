Halk TV Spor Çorum FK'dan iki transfer birden: Hem Fenerbahçe'den hem de Trazonspor'dan geliyor

Çorum FK'dan iki transfer birden: Hem Fenerbahçe'den hem de Trazonspor'dan geliyor Çorum FK, Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz ve Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralamak üzere anlaşmaya vardı.