Çorum FK'dan iki transfer birden: Hem Fenerbahçe'den hem de Trazonspor'dan geliyor
Çorum FK, Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz ve Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralamak üzere anlaşmaya vardı.
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Süper Lig'deki ilk iki maçında 1 puan toplayabilen Çorum FK'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadroya yerli takviyesi yapmayı planlayan kırmızı-siyahlılar, ikim isimle anlaşmaya vardı.
İKİ ANLAŞMA BİRDEN
Çorum yerel basınında çıkan haberlere göre; Çorum FK, Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz ve Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor. Her iki futbolcu da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
GÖKTAN GÜRPÜZ GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçiren Göktan Gürpüz, 2 bin 90 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 8 asist kaydetti.
CENGİZ ÜNDER DE BEŞİKTAŞ'TAYDI
2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Cengiz Ünder ise 29 maçta forma giydi. Ünder, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi