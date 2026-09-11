Son Dakika | İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'a su şişesi atan sarı-lacivertli taraftarın ifadesi ortaya çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İtalyan ekibi Roma ile karşılaştı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maç sonu istifa ettiğini açıklarken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifanın kabul edilmediğini duyurdu.
Sarı-lacivertli ekip, deneyimli teknik adam ile yola devam edecek.
İSMAİL KARTAL'A ŞU ŞİŞESİ ATILDI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Soyunma odasına indim nedenini sordum. Bana şişe attılar" demesi sonrası İsmail Kartal'a şu şişesi atan taraftarın kimliği tespit edildi.
Taraftarın men edildiğini açıklayan Fenerbahçe, "Kamuoyuna Bilgilendirme
Şampiyonlar Ligi’nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.
TARAFTARIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; Fenerbahçe taraftarının ifadesi ortaya çıktı.
Fenerbahçe taraftarının ifadesinde, ''Fenerbahçe kötü oynayınca moralim bozuldu, bi anda sahaya doğru fırlattım ama kimseye isabet etmedi. Niyetim zaten kimseye doğru atmak değildi. Pişmanım.'' dediği belirtildi.