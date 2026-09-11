Son dakika | Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüşme yaptı: Çıkan karar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, ''Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum.

Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..." ifadeleriyle istifa ettiğini açıkladı.

AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞME YAPTI

NTV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yola devam kararı çıktı. 65 yaşındaki teknik adamın bugün antrenmana çıkacağı ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa kararı sonrası yaptığı açıklamada "İsmail Kartal'a devam edeceğini söylememe gerek yok. 'Devam edeceksin.' dedim ve bitti. Ben onun büyüğüyüm. Biz bir aileyiz. Bizden dolayı bir şey yok. Durum 1-1'ken kafasına şişe geldi. Oradan da taraftar anlamadan bağrıyor'' diyerek İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini belirtti.

Konuşmasını sürdüren Yıldırım, "İsmail'in halini gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi? Bizler de aynı baskı altındayız. Benim sosyal medyam yok. Bu yüzden rahatım ama sosyal medya hesabı olanlar var. Yazdıklarınızdan etkileniyorlar. Lütfen doğru olanları yazın. İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attılar. Biz gördük. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Hesaplarımıza göre sonraki aşamaya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

''İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR''

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının başarı olduğunu aktaran Yıldırım, "Doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın. Mayıs ayı gelince görürsünüz. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Bunu alkışlayacağınıza, gömüyorsunuz. 'Fenerbahçeliyim' diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor.

Hep burada olmayacağız. Başarısızlık var diye geldik. Fenerbahçeliler ağlıyordu. Şimdi de çocuklar seviniyor. İsmail Kartal, görevinin başındadır. İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bir Şampiyonlar Ligi maçında iyi oynadık ve 1-1 bitti. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemek ayıp." yorumunu yaptı.