Son Dakika | İsmail Kartal antrenmana çıkmadı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı maçın ardından istifa kararı aldığını açıklayan İsmail Kartal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İSTİFA KARARI ALDI

Deneyimli teknik adam, "Sezon başından bu yana oyuncularımızla yaptığımız kamplarda başkanımız ve yöneticilerimiz bize yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum.

Bana bu güne kadar destek veren basın mensuplarına, taraftarlara ve oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktı. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Görevimden istifa kararı aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar.'' ifadeleriyle kararını açıklamıştı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin bugün 12.00'de gerçekleştirdiği antrenmana çıkmadığı ve tesislere gitmediği ifade edildi.

Bugün yapılan antrenmanda takımın başında Dirk Kuyt ve Zeki Göle yer alırken, Fenerbahçeli kurmayların bugün İsmail Kartal ile görüşme yapacağı aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini dile getirerek, “İsmail Kartal, görevinin başındadır. Camia hocamıza sahip çıksın. Ben gidene kadar İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür.” dedi.